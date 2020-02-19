مهرجان الصقور يستقبل الأهالي بالأمطار.. والصغار يبحثوا عن الطيور

سلطان الهوير (صدى):

في أجواء ملبدة بالغيوم والأمطار ، شهدها موقع مهرجان الصقور بطريف اليوم، عاش الزائرين هناك يوما استثنائيًا مع تلك الأجواء البديعة، اذ لم تمنعهم من الحضور والاستمتاع بالعروض المصاحبة هناك،

فيما امتلات الخيمة الرئيسية بالزوار وحرص الكثير من العوائل على صحبة أطفالهم والتقاط الصور التذكارية مع الصقور المعروضة على هامش مهرجان الصقور بطريف ، اذ حرص الكثير على توثيق تلك المشاهد مع أطفالهم بصحبة الصقور وهي تقف على ايديهم ،

في القسم الخاص بمعرض الطيور هناك في أجواء عائلية جميلة ممتعة، شجعت العديد من الزوار من مختلف الجنسيات لزيارة المهرجان منذ أوقات مبكرة.