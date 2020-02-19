كاريلي: «تعجبني جماهير الاتحاد وأعلم أن وضع النادي صعب»

نواف السالم(صدى):

قال مدرب نادي الاتحاد فابيو كاريلي إن طموحه هو المنافسة بقوة على البطولة العربية، وتحسين وضع الفريق في الدوري.

وأضاف كاريلي: “عقدي مع ‫الاتحاد إلى يونيو ٢٠٢١م، وأريد العمل بقوة، ومن الآن بدأت العمل، ليس للموسم الحالي”.

وتعهد كاريلي لجمهور الاتحاد بمشاهدة فريق مقاتل، ومستواه الفني متصاعد من مباراة إلى أخرى، لافتا:” تعجبني نوعية مثل جماهير ‫الاتحاد التي أعرفها كثيرًا بالتشجيع القوي بالمدرجات”.

وتابع كاريلي:” لقاء الهلال يعتبر قويًّا، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل تقديم مباراة جميلة”.