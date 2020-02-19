كاريلي: «تعجبني جماهير الاتحاد وأعلم أن وضع النادي صعب»
قال مدرب نادي الاتحاد فابيو كاريلي إن طموحه هو المنافسة بقوة على البطولة العربية، وتحسين وضع الفريق في الدوري.
وأضاف كاريلي: “عقدي مع الاتحاد إلى يونيو ٢٠٢١م، وأريد العمل بقوة، ومن الآن بدأت العمل، ليس للموسم الحالي”.
وتعهد كاريلي لجمهور الاتحاد بمشاهدة فريق مقاتل، ومستواه الفني متصاعد من مباراة إلى أخرى، لافتا:” تعجبني نوعية مثل جماهير الاتحاد التي أعرفها كثيرًا بالتشجيع القوي بالمدرجات”.
وتابع كاريلي:” لقاء الهلال يعتبر قويًّا، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل تقديم مباراة جميلة”.
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