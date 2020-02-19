ميسي يحسم الجدل بشأن رحيله عن برشلونة  

وكالات(صدى):

حسم ليونيل ميسي قائد برشلونة الجدل بشأن رحيله عن برشلونة، مؤكدا أنه باق مع برشلونة لأنه يعتبره بيته وعاش فيه أكثر من روزاريو مسقط رأسه.

وأضاف ميسي أنه سعيد في برشلونة مع عائلته وأبنائه الذين يتدربون في أكاديمية “لا ماسيا”، لافتا: ”أحب برشلونة رغم أنني أفتقد روزاريو كثيراً.. هذا منزلي، لقد قضيت هنا فترة أطول مما عشت في الأرجنتين، أحب برشلونة، المكان الذي أعيش فيه، حياة أحبها كثيرا“.

وحول ما تردد عن تعاقد برشلونة مع شركة لتشوية سمعة بعض اللاعبين السابقين والحاليين ومنهم هو شخصيا وزميله جيرارد بيكيه والرئيس السابق خوان لابورتا، أوضح ميسي: ”كنت في رحلة إلى دبي ولم أكن أعلم بالأخبار، عند وصولي للمطار بدأت الأخبار تصلني”.

وتابع ميسي:”الرئيس اجتمع معنا ليقول لنا نفس الكلام الذي قاله علنا من قبل.. قال إنه يملك أدلة ليثبت ذلك، سننتظر ونرى الحقيقة .. لكن أجد أن الموضوع غريب“.