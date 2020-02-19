ختام دوري الفيصلي للمواهب السعودية

ريم عبدالعزيز(صدى):

اختتمت أمس الثلاثاء في مدينة الرياض بطولة دوري الفيصلي للمواهب السعودية على ملاعب التقنية حيث كانت المباراة الأولى بين أكاديمية الجوهرة وأكاديمية الاهداف انتهت بفوز الجوهره ٣-١

والثانيه بين أكاديمية العاصمة وأكاديمية الارسنال انتهت بفوز العاصمة ١-٠

واستمتع الحضور بالمستوى الفني للاعبين اثناء المباراتان .

حيث شهدت البطولة حضور الأستاذ عبدالعزيز عبدالله السلبود والد الكابتن إبراهيم السلبود إداري براعم نادي الفيصلي .

من جانبه عبر الأستاذ محمد بن قعدان الشيباني نائب رئيس اللجنة الفنية لدوري نادي الفيصلي للمواهب السعودية عن سعادته بالمستوى الفني الرفيع الذي قدمه اللاعبين اثناء البطولة والأخلاق الحميدة وامتدح الشيباني حضور والد اداري البراعم بنادي الفيصلي قائلاً بأن حضوره

تشريف للمباريات و يعطي اضافه جماليه لهذا الحضور المميز من الرجل المميز ودعم ابوي لهؤلاء الفئه الغاليه كما أضاف أن الفرق التي اشاهدها اليوم قدمت مستويات رائعه ومميزه وروح رياضية عالية في جميع المباريات سوء لاعبين وأداريين ولهم مني جزيل الشكر والتقدير على تعاونهم لتقديم مستوى مشرف يليق بهم

وحظيت البطولة بمتابعة من رئيس نادي الفيصلي وحضور واهتمام كبير منه وذلك لإظهار البطولة بالمظهر الذي يليق بنادي الفيصلي ويليق بأسم البطولة

وشهدت البطولة تواجد اللجنة الفنية المنظمه للبطوله والتي تعمل ليلا ونهارا ومن من أبرز أعمالها لوحة فنية مصممه تسمى لوحة تقرير المباراة يوضح فيها كل ما يدور في المباراة وأثناء سير المباراة وبعد انتهاء المباراه يوضح النتائج والكروت والبديل وكل ما يجري في المباراة وترسل بعد المباراة للجميع للاطلاع على أحداث المباراة .

ووجه الشيباني شكره للطاقم الإعلامي النشط على تغطيته البطولة والذي يعتبر سر نجاح لها

عبر نقل أحداثها بسناب الرياض الرياضي وسناب أخبار سدير

وقدم الأستاذ محمد قعدان الشيباني

شكره لرئيس نادي الفيصلي على متابعته واهتمامه الكبير والملحوظ لهذه البطولة