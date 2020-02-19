بالفيديو.. حالات يلجأ فيها المصاب بالسمنة إلى العمليات الجراحية

نايف السالم(صدى):

أوضح الدكتور نايف العنزي اليوم الأربعاء، الحالات التي يلجأ فيها المصاب بالسمنة إلى العمليات الجراحية لإنقاص الوزن.

وقال العنزي خلال برنامج ” تم ” إن المريض يلجأ إلى العمليات الجراحية بعد محاولة ممارسة الرياضة واعتماد نظام غذائي صحي بدون أي نتائج إجابية.

وأضاف : ويلجأ مريض السكر والضغط إلى هذه العمليات كما يلجأ لها عندما تكون كتلة الجسم أكثر من 40 حيث يجب في هذه الحالة التدخل الجراحي، مؤكدًا على أن ليست كل عملية من غير تدخل جراحي هي عملية مصرح لها.

في حين أكدت الدكتورة زينب العنزي أخصائية التغذية الإكلينيكية على أنه لابد من وجود هيئة تشرف على جهود الجهات المسؤولة عن التوعية بأضرار السمنة.

وتابعت الطبيبة : ربط الأكل بالمناسبات الاجتماعية هو أحد أسباب السمنة، كما أن العادات السيئة كتقديم المشروبات الغازية الضارة للأطفال تؤثر على ثقافتهم الغذائية مستقبلًا.