الهلال يطرح تذاكر الكلاسيكو أمام الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

طرح نادي الهلال، اليوم الأربعاء، تذاكر مباراة فريقه أمام الاتحاد في إطار بطولة دوري كأس الأمير محمد سلمان.

ويواجه الهلال نظيره الاتحاد السبت المقبل 22 فبراير في تمام الساعة 8 :30 مساءً على ملعب جامعة الملك سعود.

وعن أسعار التذاكر جاءت كالتالي: (بلاتينيوم 1200 للعائلات، وأفراد، و2500 ريال أفراد بلس).

والتذاكر الذهبية بلغت 1000 ريال للأفراد و800 ريال للعائلات، والفضية بلغت أسعارها 800 ريال أفراد و600 ريال عائلات.

والواجهة تبدأ من 100 ريال إلى 150 ريال، وباقي الأقساك 50 ريال فقط.

وعلى جانب أخر واصل الهلال الاستعداد لمواجهة الاتحاد .