شاهد.. رانيا يوسف تستفز هاني شاكر بوصلة رقص ساخنة على «بنت الجيران»

القاهرة(صدى):

أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف جدلا بفيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” وهي ترقص على أغنية ” بنت الجيران “.

ونشرت الفنانة رانيا يوسف فيديو قديم لها وهي ترقص مركبًا عليه أغنية ” بنت الجيران ” الشعبية التي أثارت جدلا مؤخرًا في مصر.

وكان الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين أصدر عدة قرارات بمنع صاحب أغنية “بنت الجيران” حسن شاكوش من الغناء وحمو بيكا وعدد من المغنيين الشعبيين؛ لتدني المستوى في الكلمات المقدمة.