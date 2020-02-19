هجوم خاطئ من قبل الأسد نتج عنه عدة طعنات

الأربعاء 19
فبراير
سبحان الله
والله ان هذا المقطع فيه حكمه عظيمه… من يقولها وله كيلو اقط من عمل يدين نجره..؟
جيد هاالثور البري ،،
,, الأسد شجاع غشيم .. وراح باالقرون ..
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محماس السادس[ عدد التعليقات: 918 ] نشر منذ 47 دقيقة
سبحان الله
محماس السادس[ عدد التعليقات: 918 ] نشر منذ 45 دقيقة
والله ان هذا المقطع فيه حكمه عظيمه… من يقولها وله كيلو اقط من عمل يدين نجره..؟
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93985 ] نشر منذ 40 دقيقة
جيد هاالثور البري ،،
,, الأسد شجاع غشيم .. وراح باالقرون ..