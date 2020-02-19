  • الأربعاء 19

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. فيديوهات متنوعة
  3. هجوم خاطئ من قبل الأسد نتج عنه عدة طعنات

هجوم خاطئ من قبل الأسد نتج عنه عدة طعنات




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 918 ] نشر منذ 45 دقيقة

والله ان هذا المقطع فيه حكمه عظيمه… من يقولها وله كيلو اقط من عمل يدين نجره..؟

[ عدد التعليقات: 93985 ] نشر منذ 40 دقيقة

جيد هاالثور البري ،،

,, الأسد شجاع غشيم .. وراح باالقرون ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *