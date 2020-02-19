بالفيديو.. عالم أزهري: المصريون لا يقع لهم طلاق لأنهم يقولون «طلاء»

القاهرة(صدى):

كشف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر في مصر سعد الدين الهلالي، أن وقوع الطلاق الشفوي بين الأزواج في مصر باطل، لأنهم يعملون به بشكل غير صحيح.

وقال الهلالي : “1% من الفقهاء قال وهذا أيضا رأي الدكتور على جمعة، الذي يفتي به على الهواء بكل شجاعة وفي كل مكان وهو أن المصريين لا يقع لهم طلاق لأنهم بيقولوا عليا الطلاء بالهمزة مش بالقاف”.

وأضاف: “بعض الشافعية قالوا كده، قالوا لابد للطلاق أن يكون بالقاف، وإحنا بقينا بندور على الرأي الشاذ عشان البيت ميتخربش”.