إخلاء سبيل ابنة يوسف القرضاوي

القاهرة(صدى):

قضت محكمة مصرية، اليوم، بإخلاء سبيل الناشط السياسي علاء عبدالفتاح وعلا ابنة يوسف القرضاوي، والمحامي محمد الباقر.

ومن جهتها، قدمت نيابة أمن الدولة العليا استئناف على قرار المحكمة بإخلاء سبيل المذكورين، حيث سيتم البت يوم غد، الخميس، في قبول الاستئناف من عدمه.

يذكر أن المذكورين متهمين بالتحريض على العنف، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر دون تصريح، وتمويل الجماعة الإرهابية.