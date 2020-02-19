«حسن البنا» يٌغضب الكويتين ومطالب بكسر شوكة الإخوان

وكالات(صدى):

عاد من جديد شارع حسن البنا ليثير تساؤلات بين الشعب الكويتي؛ بعد مطالب سابقة بتغيير اسم الشارع.

وجدد كوتيون تعبيرهم عن الغضب إثر استمرار شارع حسن البنا في التواجد دون تغيير الأسم، على الرغم من اقتراح تغييره على نواب البرلمان إلا أنه لم يتغير منذ سنوات.

وطالب الشعب الكويتي عبر منصة “تويتر” بسرعة اتخاذ قرار في تغيير اسم الشارع؛ لافتين إلى أن ذلك لن يحدث ولن ينتهي خطر جماعة الإخوان الإرهابية إلا بكسر شوكة إخوان الكويت و تجريمهم و تصنيف الجماعة إرهابية.

ويقع شارع حسن البنا بحي الرميثية بالكويت، وتم تقديم مطالب عن طريق نواب بمجلس الآمة لتغيير اسم الشارع ليصبح شارع عبد الرحمن بن حمود السميط الكويتي