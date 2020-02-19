بالصور.. مصرع مغني الراب بوب سموك إثر تعرضه لسطو مسلح 

واشنطن(صدى):

قتل مغني الراب الأمريكي الشهير، بوب سموك، داخل منزله بطلق ناري من قبل ملثمين اقتحما بيته في غرب هوليوود.

وتعود الواقعة عندما اقتحم رجلان ملثمان بيته في حوالي الساعة الرابعة والنصف صباحًا، حيث لقي حتفه بطلق ناري.

ووفقا لما أعلن فإنه تم نقل مغني الراب إلى مركز طبي في غرب هوليوود ولكنه تلفظ أتفاسه الأخيرة فور وصوله للمركز.

وتواصل الأجهزة الأمنية التحريات والتحقيقات من أجل القبض على مرتكبي الحادث بعد فرارهما من منزل المجني عليه.