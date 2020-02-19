مخطط إسرائيلي لنهب 1200 دونم من الأرض الفلسطينية

وكالات(صدى):

أشارت وزارة الخارجية الفلسطينية، إلى مخطط إسرائيلي لبناء 9000 وحدة استيطانية جديدة على أراضي مطار القدس الدولي، مما يؤدي لنهب 1200 دونم من الأراضي الفلسطينية.

وأبانت الوزارة أن المخطط الاستيطاني المذكور يعزل مدينة القدس بشكل كامل عن امتدادها الفلسطيني من الجهة الشمالية تمامًا، مما يهدف إلى ربط جميع المستوطنات الواقعة شمال القدس ببعضها وتحويلها إلى مجمع استيطاني ضخم مترابط بشبكة طرق استيطانية.

ولفتت إلي أن المخطط الإسرائيلي سيؤدي إلى القضاء على أية فرصة أو إمكانية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة متصلة جغرافيًا وذات سيادة، بالإضافة لكون المخطط يتضمن في حال المصادقة عليه هدم عشرات المنازل الفلسطينية المأهولة في حي مسجد المطار شرق قلنديا.

ورأت الخارجية الفلسطينية أن المخطط يعد إصرارًا إسرائيليًا رسميًا على الاستخفاف بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها والإدانات الدولية للاستيطان.