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900 ريال غرامة لمن ينقل حمولة على الطريق دون تغطيتها

900 ريال غرامة لمن ينقل حمولة على الطريق دون تغطيتها
الرياض(صدى):

حددت الإدارة العامة للمرور عقوبات لمن ينقل الحمولات المختلفة على الطرق دون تغطيتها وتثبيتها مما يعرض مستخدمي الطريق للخطر.

وشملت العقوبات غرامة تراوح من 500 إلى 900 ريال، بالإضافة لحجز المركبة حتى إزالة المخالفة.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 93985 ] نشر منذ 42 دقيقة

هذولا اللي يستاهلون الغرامات الكبيره ، وشي 900 ريال ، قليله بحقهم ..

[ عدد التعليقات: 918 ] نشر منذ 40 دقيقة

معليشششش…
المرور قرقر زياده ومافيه سوي…

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