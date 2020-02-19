تعاقد مع شركة يعكر صفو لاعبي برشلونة

وكالات(صدى):

أدى تعاقد رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، مع شركة “I3 Ventures” إلى نشوب أزمة بينه وبين بعض اللاعبين داخل النادي.

ونص التعاقد على أن تتولى الشركة لمدة ثلاث سنوات إدارة ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن النادي، إلا أن بعض اللاعبين شككوا من نزاهة أهداف التعاقد، متهمين رئيس النادي بأنه تعاقد معها من أجل تحسين صورته وفي المقابل تشويه صورة بعض رموز النادي وكان بينهم: بيكيه، ميسي، تشافي هيرنانديز، وكارلوس بيول.

من جهته، علق بارتوميو على ما أثير بهذا الشأن حيث قال: لسنوات عديدة أعرف محيط برشلونة والصفات النبيلة التي يملكها شركاؤه ولحسن الحظ في كل مرة أصبحوا أقل قابلية للتأثر بهذه الأمور وأكثر ذكاء ويعرفون تماما تحديد من يريد إلحاق الضرر ببرشلونة بتداول هذه الأمور لاستخدامها في وسائل الإعلام ومن أجل مصالح سياسية واقتصادية.

ولم تلقى تصريحات بارتوميو ترحيبا من قبل بعض اللاعبين، وعلق مدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، على تدوينة حملت تصريحات رئيس النادي، وكتب فوقها “دمية”، في إشارة إلى عدم تصديقه لما قاله رئيس النادي بشأن التعاقد.