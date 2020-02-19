محمد العويس يشارك في تدريبات الأهلي

طلال الغامدي(صدى):

شارك حارس مرمى نادي الأهلي اللاعب محمد العويس في تدريبات فريقه بعد تعافيه من الإصـابة التي تعرّض لها في وجهه؛ حيث ظهر مرتدياً قناعاً حامياً للوجه.

ويذكر أن العويس قد تعرّض لإصـابة في نوفمبر الماضي خلال مباراة فريقه أمام الفيصلي؛ إثر التحامه مع لاعب الفيصلي البرازيلي وليام أوليفيرا.

ويجري فريق الأهلي تدريباته لمواجهة نظيره الفتح يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وفي حال مشاركة العويس في المباراة فإنه سيرتدي القناع الواقي، وسيستمر في ارتدائه حتى نهاية الموسم.