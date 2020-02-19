صاحبة الصورة الشهيرة لركل ضابط لبناني تخضع لمحاكمة عسكرية

وكالات(صدى):

وجهت المحكمة العسكرية في لبنان استدعاء، اليوم الأربعاء، إلى متظاهرة على خلفية ركلها ضابطاً في 17 أكتوبر خلال الأزمة الأخيرة، و الحراك الشعبي ضد الطبقة السياسية، على أن تحاكم لاحقاً، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وانتشرت صور الناشطة ملك علوية في أول أيام الحراك الشعبي؛ وهي تركل رجل أمن من مرافقي أحد الوزراء في ذلك الحين، وتحولت صورتها إلى أيقونة للحراك في أسابيعه الأولى.

وقال المصدر القضائي: “المحكمة العسكرية استدعت الناشطة لمحاكمتها خلال شهر نوفمبر المقبل، موضحاً أن استدعاءها يأتي بعد ادعاء النيابة العامة العسكرية عليها قبل أشهر بتهمة ركل ضابط في قوى الأمن الداخلي وشتم وإهانة المؤسسة الأمنية