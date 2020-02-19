بلدية خميس مشيط تستعيد 600,000 م٢ من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها

محمد بن طحيطح(صدى):

صرح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط الأستاذ بدر آل خويلد القرني أن فرق الرقابة الميدانية المعنية بمتابعة الأراضي الحكومية ببلدية شباعة الفرعية التابعة لبلدية محافظة خميس مشيط بالتعاون مع لجنة التعديات بالمحافظة ازالت تعديات على أراضٍ حكومية بخميس مشيط على مساحة تقدر بنحو 600 كم٢ تقريباً .

وذلك غرب حي الورود وهي عبارة عن غرف و جدران وخزانات وعقوم ترابية حيث أوضح آل خويلد أنه تم إزالة هذه الإحداثات بالكامل بالإضافة إلى فتح مجاري الأودية والسيول والتي تسببت تلك الإحداثات في إغلاقها وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال المحدثين لضمان عدم تكرار تلك المخالفات، مؤكداً أن البلدية تحرص على احتواء مشكلات التعديات والإحداثات منذ بدايتها وتطبيق كافة الأنظمة والتعليمات الكفيلة بردع المخالفين ، ودعا المواطنين للتعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي إحداثات عن طريق خدمة 940.