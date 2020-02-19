خبير تقني: تطبيقات مكافحة الفيروسات لا تحمي الهواتف الذكية من الاختراق (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

تحدث المختص في تقنية المعلومات المهندس خالد أبو إبراهيم، عن استغلال خدمة تحديد المواقع في الهواتف الذكية لاختراق خصوصية المستخدمين.

وقال أبو إبراهيم خلال حواره عبر قناة الإخبارية:” برامج مكافحة الفيروسات لا تحمي الهواتف الذكية من الاختراق ولكنها تعطي تنبيهات بوجود فيروسات أو برامج خبيثة”.

ولفت أبو إبراهيم:” الهندسة الاجتماعية تتحايل بعيدا عن البرامج الخبيثة من خلال إعطاء رابط لاختراق بعض الحسابات”، مشددا:” يجب أن يكون لدينا وعي في التعامل مع التقنيات الحديثة والتطبيقات عبر الإنترنت منعا للتجسس”.

وأبان أبو إبراهيم:” علي مستوي الإنترنت في شبه انعدام في الخصوصية، لأن جميع المواقع تعطي معلومات عن اللوكيشن والصور ولذا أصبح موضوع الموقع والخصوصية شرا لا بد منه”.