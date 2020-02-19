خبير تقني: تطبيقات مكافحة الفيروسات لا تحمي الهواتف الذكية من الاختراق (فيديو)
تحدث المختص في تقنية المعلومات المهندس خالد أبو إبراهيم، عن استغلال خدمة تحديد المواقع في الهواتف الذكية لاختراق خصوصية المستخدمين.
وقال أبو إبراهيم خلال حواره عبر قناة الإخبارية:” برامج مكافحة الفيروسات لا تحمي الهواتف الذكية من الاختراق ولكنها تعطي تنبيهات بوجود فيروسات أو برامج خبيثة”.
ولفت أبو إبراهيم:” الهندسة الاجتماعية تتحايل بعيدا عن البرامج الخبيثة من خلال إعطاء رابط لاختراق بعض الحسابات”، مشددا:” يجب أن يكون لدينا وعي في التعامل مع التقنيات الحديثة والتطبيقات عبر الإنترنت منعا للتجسس”.
وأبان أبو إبراهيم:” علي مستوي الإنترنت في شبه انعدام في الخصوصية، لأن جميع المواقع تعطي معلومات عن اللوكيشن والصور ولذا أصبح موضوع الموقع والخصوصية شرا لا بد منه”.
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