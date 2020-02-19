بالصور.. أمير الشمالية يوجه بتأمين برنامج تأهيلي للطفلة المى الصلبي بطريف

طريف(صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية الشؤون الصحية بالمنطقة بتأمين برنامج تأهيلي وعلاج طبيعي للطفلة المى عوض الصلبي.

جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم لمنزل الطفلة ضمن جولته التفقدية في محافظة طريف.

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية مواصلة الجهود من قبل الجمعيات المتخصصة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة بالعمل والحرص في جانب التعليم والتدريب والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار سموه إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين – حفظهما الله – تولي كل أبنائها المواطنين والمواطنات عنايتها واهتمامها وتشدد على توفير الرعاية الصحية لكل المرضى وتوليهم جل العناية والاهتمام, سائلًا الله تعالى أن يمن على الطفلة بموفور الصحة والعافية.