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بالفيديو.. أكبر 5 لاعبين سنا في الدوري السعودي

بالفيديو.. أكبر 5 لاعبين سنا في الدوري السعودي
نواف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو أكبر 5 لاعبين سنا في الدوري السعودي هذا العام وعلى رأسهم حسين عبدالغني مدافع الأهلي.

وبدا في المقطع قائمة أكبر 5 لاعبين سنا في الدوري هذا العام: أولا.. حسين عبد الغني (الأهلي) – 42 عاما.

ثانيا.. كاسيو أنجوس (التعاون) – 39 عاما.

ثالثا.. محمد الشلهوب (الهلال) 39 عاما.

رابعا.. براد جونز (النصر) – 37 عاما.

خامسا.. عامر شفيع (الفيحاء) – 37 عاما.

 ويحمل الدوري السعودي في الموسم الحالي مشاركة عدد من الأسماء المخضرمة، التي شارف بعضهم على اختتام مشوارهم الرياضي بعد مسيرة حافلة.


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