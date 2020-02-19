بالفيديو.. أكبر 5 لاعبين سنا في الدوري السعودي
وثق مقطع فيديو أكبر 5 لاعبين سنا في الدوري السعودي هذا العام وعلى رأسهم حسين عبدالغني مدافع الأهلي.
وبدا في المقطع قائمة أكبر 5 لاعبين سنا في الدوري هذا العام: أولا.. حسين عبد الغني (الأهلي) – 42 عاما.
ثانيا.. كاسيو أنجوس (التعاون) – 39 عاما.
ثالثا.. محمد الشلهوب (الهلال) 39 عاما.
رابعا.. براد جونز (النصر) – 37 عاما.
خامسا.. عامر شفيع (الفيحاء) – 37 عاما.
ويحمل الدوري السعودي في الموسم الحالي مشاركة عدد من الأسماء المخضرمة، التي شارف بعضهم على اختتام مشوارهم الرياضي بعد مسيرة حافلة.
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