تعليق جريء لوزير الدفاع اليمني بعد محاولة اغتياله

فهمي محمد(صدى):

علق وزير الدفاع اليمني؛ الفريق الركن محمد المقدشي، على محاولة اغتياله، اليوم الأربعاء، لافتًا إلى أن تلك المحاولة لن تنال من عزيمتهم.

وأضاف أنه لا يمكن لأي عوائق أو تحديات أو استهدافات أن تثني اليمنيين عن استعادة ”الوطن“ ودحر الميليشيات.

وتعرض المقدشي لمحاولة اغتيال بواسطة استهداف موكبه عبر زرع لغم في محافظة مأرب، ما أدى لمقتل 6 من مرافقيه.

وأدلى “المقدشي” بهذه التصريحات خلال تفقده لجبهات القتال في نهم بصنعاء وهيلان والمشجح غربي مأرب، حيث كان يطلع على سير العمليات الميدانية والمواقع المحررة.

وأوضح المقدشي أن العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش ضد الميليشيات الحوثية مستمرة في مختلف الجبهات على امتداد البلاد.

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