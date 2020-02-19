إدارة الشباب تغازل جمهورها بـ«فيلا» وجوائز نقدية لحضور المباريات

ماجد محمد(صدى):

كشفت إدارة نادي الشباب عن هديه لجماهير النادي؛ لتشجيعهم على حضور مباراة فريق كرة القدم الأول بالنادي، عصر غد، والتي ستجمعه بضيفه فريق ضمك، في إطار الجولة 19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الأمير خالد بن سلطان في مقر النادي.

وقالت إدارة النادي إنه سيتم دخول الجماهير الحاضرة، في سحب على فيلا فاخرة مقدمة لشريك النادي؛ حيث سيتم السحب نهاية الموسم.

ولفتت إلى أنه سيتم تقديم مائة ألف ريال جوائز نقدية، و عشرة جوالات جوائز فورية، ومائة هدية للأطفال.