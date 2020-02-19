بالفيديو .. نانسي عجرم تبرئ نفسها مجددًا من علاقتها بقتيل منزلها

بيروت(صدى):

شاركت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام فيديو لها وهي تحتفل بعيد ميلاد صديقها الإعلامي “إيلى أبو نجم”، شبيه الشاب السوري الذي قتل في منزلها.

وأدى الشبه الكبير بين صديق الفنانة والقتيل السوري إلى ظهور أنباء تتهم الفنانة وزوجها بأنهما كانا على علاقة ومعرفة شخصية بالقتيل قبل الحادث، إلى أن علق صديق الفنانة على تلك الأنباء ونفى صحتها تماما.

يذكر أن محكمة جبل لبنان حددت شهر مارس المقبل موعدًا لاستكمال قضية قتل الشاب السوري بمنزل نانسي وزوجها طبيب الأسنان المعروف فادي الهاشم.