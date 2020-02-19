الطريقة الصحيحة لإزالة الملصقات من زجاج السيارة

وكالات (صدى):

يعاني بعض قائدي المركبات من أزمة إزالة الملصقات من على زجاج السيارة دون إضرار السيارة.

وفي هذا الصدد أوضحت مجلة السيارات “أوتو شتراسين فيركير” أنه من الضروري إزالة الملصقات من زجاج السيارة بطريقة صحيحة، كي لا يتعرض الزجاج لخدوش تفسد مظهره وتعيق الرؤية السليمة ز

وقالت المجلة الألمانية إنه يمكن إزالة الملصقات بسهولة بواسطة حيلة بسيطة تتمثل في تسخينها قليلا في البداية بواسطة مجفف شعر، ثم إزالتها بواسطة كاشطة بلاستيكية.

وأوضحت أنه يمكن التخلص من البقايا اللاصقة الصغيرة بواسطة منظف كحولي.

وبنفس الطريقة أيضا يمكن إزالة الملصقات من جسم السيارة، ولكن يجب هنا توخي المزيد من الحرص والحذر، وذلك للحفاظ على الطلاء.