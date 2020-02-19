5 عادات تجنبي ممارستها في عمر الثلاثين 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يمر جسد المرأة بعد بلوغ سن الثلاثين التي تطال الوزن والبشرة والجهاز التناسلي، مما ينعكس على تصرفاتها وتعاملها مع كافة الأمور بصورة مختلفة.

ويجب على المرأة التي بلغت سن الثلاثين تجنب ممارسة 5 عادات منها الابتعاد عن المراهقين.

أولا.. عدم التردد على الأماكن المخصّصة للمراهقين، ومن المفضّل عدم إنشاء علاقات صداقة مع من همّ أقلّ من العشرين.

ثانيا.. القيام بالفحوصات الطبية الروتينية التي يجب أن تجريها المرأة بعمر الثلاثينات، والتي تتعلّق بشكل خاص بالأمراض النسائية.

ثالثا.. ارتداء الملابس التي تناسب سنها، بحيث لا تكون كملابس المراهقات ولا تكون كملابس كبار السن.

رابعا.. عدم الشعور بالأسى في حال عدم الزواج، فبوسع المرأة أن تكون قوية، وتنغمس في هوايات جديدة، وتستغل الخبرة والحكمة.

خامسا.. يجب أن تتوقف عن إهدار وقتها على المواقع الاجتماعية، والابتعاد عن العادات الصحية السيئة، كالتدخين وشرب القهوة.