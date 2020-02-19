محافظ رجال ألمع يرعى حفل جائزة «الألمعي» للتفوق الدراسي في دورتها الخامسة

رجال ألمع(صدى):

رعى محافظ رجال ألمع سعادة الأستاذ عبدالله بن عائض العجيري اليوم الأربعاء على مسرح إدارة التعليم حفل جائزة الدكتور علي الألمعي للتفوق الدراسي في دورتها الخامسة، بحضور صاحب الجائزة الدكتور علي الألمعي ومديري الإدارات الحكومية والقطاعات الأمنية بالمحافظة ومدير التعليم الأستاذ إبراهيم بن يحيى كدوان ومساعده التعليمي ومنسوبي تعليم ألمع وأولياء أمور المتفوقين.

بدأ الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير التعليم كلمة رحب خلالها بالحضور، منوهًا بما يحظى به قطاع التعليم في بلادنا من رعاية واهتمام من قيادتنا الرشيدة – رعاها الله – من خلال الاستثمار في بناء الإنسان لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، مبينًا أن الجائزة مبادرة رائدة في تكريم المتفوقين والمتفوقات، مقدمًا شكره لصاحبها ولكل من رسم الفرح على شفاه المتفوقين والمتفوقات.

كما ألقى محافظ رجال ألمع كلمة أثنى فيها على صاحب الجائزة وهذه اللفتة الكريمة لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات، متمنيًا لهم مستقبلًا زاهرًا في خدمة هذا الوطن المعطاء.

جرى خلال الحفل عرض فيلم مرئي عن مراحل الجائزة ثم كلمة للمتفوقين ألقاها نيابة عنهم الطالب عادل حمود شكر فيها راعي الجائزة والقائمين عليها، كما شهد الحفل مسيرة للمتفوقين، بعد ذلك استمتع الحضور بأوبريت (إشراق) صاغه شعرًا الأستاذ حسين الزيداني ونثرًا الأستاذ إبراهيم مضواح من ألحان الفنان صالح خيري وأداء محمد حسن دهل، عمليات فنية أحمد الزيادي وحسن سوادي، تدريب محمد قاسم إخراج مسرحي حسين الزيداني، بمشاركة طلاب ثانوية علي بن أبي طالب ومتوسطة رجّال.

من جانبها، كرمت المساعدة للشؤون التعليمية الأستاذة عزيزة بنت حسن عسيري المتفوقات بجائزة الألمعي البالغ عددهن 54 طالبةً في الحفل الذي أقيم في قاعة الأقسام النسائية وقد تخلل الحفل كلمة للمساعدة ثم كلمة للمتفوقات ألقاها نيابة عنهن الطالبتان سهي حديش ولمى الحفظي ثم مشاركات متفرقة من الميدان ..

وفي الختام وزعت الجوائز على الطلاب المتفوقين في العام الدراسي 1441-1442هـ من المرحلتين المتوسطة والثانوية والبالغ عددهم 72 طالبًا كما التقطت الصور التذكارية للجميع في أستديو إدارة الإعلام والاتصال.