نصائح لتحويل الزوج السمين لفارس بجسم رشيق

أميرة خالد(صدى):

ترغب الكثير من الزوجات في جعل أزواجهن الذين يعانون من وزن زائد يتحولون إلى أزواج يتسمون بجسم رياضي رشيق.

وقدمت عدة دراسات بعض النصائح التي تساعد المرأة في تحقيق ذلك وهي كالتالي:

1-أحرصي على توفير نظام صحي لزوجك، وذلك بجعله يتناول الأطعمة الصحية، ويبتعد عن المشروبات الغازية والأطعمة المقلية والوجبات السريعة.

2-أجعلي زوجك يشارك في إعداد الطعام، حيث أكدت الدراسات أن مشاركة الزوج في ذلك يجعله أكثر قدرة على تقبل فكرة تناول الطعام الصحي.

3- أحرصي على توفير وجبات خفيفة عند العشاء، وأن يكون موعدها قبل النوم بعدة ساعات.

4-شجعي زوجك على ممارسة التمارين الرياضية، وحاولي أن تشاركيه في ممارستها.

5- شجعي زوجك بين الحين والأخر على خسارة الوزن، وكوني داعمة له، لاعطاءه شحنة تشجعه على الاستمرار في خسارة الوزن.