نقاد لـ عضو النصر : لا تنسى الفريق الذي تعود ياخذكم رايح جاي

نواف السالم(صدى):

أثار عبدالعزيز أحمد بغلف، العضو الذهبي بنادي النصر، موجة من الهجوم والانتقادات بتصريحاته عن نادي الاتحاد .

وقال «بغلف» : « هاشتاق الاتحاد يعطل الجار، قد لا أبالغ إذا سميتها نكتة الموسم، المونديالي بجماهيره المخلصة عندما كان مستقلآ، كان يمكن أن يطلق مثل هذا الكلام، أما وقد انحاز بعض إعلاميه وتفرغوا للتمجيد والتبعية وتركوا ناديهم يصارع سنين على الهبوط فأقول لكم الله ياجمهور المونديالي».

وانتقد عدد من الرياضيين تصريحات «بغلف»، إذ قال الناقد الرياضي جمال عارف «النكت والطقطقة معروف أهلها، إعلام الاتحاد طول عمره متبوع واسأل اللي بالي بالك وإنت تعرفهم جيدا، أبعد عن الاتحاد وجمهوره وإعلامه ولا تنسى مين الفريق الذي تعود ياخذكم رايح جاي ولسنوات، عيش في ناديك أما الاتحاد فهو بطل تعود أن يأخذ بطولاته من الملعب ».

أما الناقد عدنان جستنية فعلّق قائلًا «مين متى صرت نصراوي ياعبدالعزيز ؟ هذه هي نكتة الموسم، خلي القدر مغطى، وسيبك من الاتحاد وإهتم بمن خلاك تهتم بشؤون النصر من دق الباب يتلقى الجواب».

ودشّن جماهير نادي الاتحاد، وسم «الاتحاد يوقف الهلال» لتحفيز اللاعبين على الفوز أو التعادل مع الزعيم خلال المباراة القادمة لهما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك يوم السبت القادم.