مسلحون يخطتفون ناشطًا عراقيًا ويصوروه مدرجًا بالدماء (صور)

وكالات(صدى):

أقدمت مليشيا مسلحة في العراق، على خطف الناشط العراقي إبراهيم حسين شقيق الممثلة الشهيرة آلاء حسين.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها اختطاف الناشط، إذ أكد نشطاء عراقيين أن «عائلة حسين، تلقت صورا له وهو مضرّج بالدماء، فيما طالب الخاطفون بفدية مالية، مقابل الإفراج عنه».

من جانبها، قالت الفنانة آلاء حسين: «نشكر الأجهزة الأمنية للتواصل والمجهود المبذول وإحكام زمام الأمور»، متابعة «لم يتم إطلاق سراحه من مختطفيه حتى الآن».

وشارك الناشط في الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها العراق، كما عمل في خيم الاحتجاج كمعالج للمصابين.