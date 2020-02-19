شريف منير ينقذ منى فاروق من الانتحار بعد أفلامها الجنسية مع خالد يوسف

القاهرة(صدى):

علق الفنان المصري المشهور شريف منير على أزمة منى فاروق المتورطة في الفيديوهات الجنسية مع خالد يوسف، والتي كشفت مؤخرًا عن رغبتها في الانتحار.

وقال شريف منير، عبر حسابه على “فيسبوك”: “عزيزتي الفنانة منى فاروق.. ربنا غفور رحيم.. وأعتقد ناس كتير مسمحاكي.. ومتعاطفة معاكي.. وأنا منهم.. لا تيأسي كل حاجة بتعدّي وياما ناس غلطت أكتر منك وعدّت على خير .. وعايشين بينّا وبيشتغلوا والناس نسيت”.

وأضاف: “ماتقسيش على نفسك أوي كدة.. منتظرك علشان أمثل معاكي.. منى فاروق ممثلة شاطرة وأكون سعيد جدا إني أمثل معاها”.

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