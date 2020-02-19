مانشستر سيتي يخرج عن صمته و يُعلق على عقوبة الـ«يويفا»

وكالات(صدى):

علق نادي مانشستر سيتي بعد صمت تام، عن عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بالحرمان من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لموسمين متتاليين وتغريم النادي 30 مليون يورو.

وأوضح فيران سوريانو؛ المدير التنفيذي لمانشستر سيتي في تصريحات لصحيفة ”سبورت“ الكتالونية، إن كل الاتهامات التي وجهت لناديه غير صحيحة.

وأضاف سوريانو إنهم يشعرون بالظلم تجاه ما صدر ضدهم، متابعا: “مالك النادي بريء من تهمة ضخ أموال في خزينة مانشستر سيتي، كل هذا باطل، لا نشعر بالعدالة، بل نشعر بمزيد من السياسة في هذا القرار”

وتابع: “لماذا سنضخ الأموال ونحن نرتكز على أساس مالي قوي ونحصد الأرباح وليس لدينا أي ديون؟، لقد قاموا بفحص حسابات مانشستر سيتي أكثر من مرة والنتيجة كانت مثالية”.

واستكمل: “لا أشكك في يويفا عموما، نعلم أن هناك الكثير من الأشخاص داخله يعملون بجد، ولكن قد يكون هناك ظلم في تقرير اللجنة المختصة بمراجعة أرصدة النادي”.

ولفت إلى أنه النادي لديه يضم جميع التعاملات المالية لهم، سيتم تقديمه لتوضيح الصورة، مضيفا : “ما نريده هو إيجاد هيئة محايدة تتخذ حكما عادلا“.