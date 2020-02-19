رجل يضرب زوجته حتى الموت لرفضها زواجه بأخرى

إسلام آباد(صدى):

اعتدى رجل على زوجته بالضرب حتى الموت بمساعدة شقيقه في باكستان.

ويأتي ذلك بعدما رفضت كتابة موافقة بخط يدها لزواجه من امرأة أخرى، الأمر الذي دفعها لقتلها ثم نقلاها إلى المستشفى وهي جثة هامدة، ولاذا بالفرار.

وكان الدستور الباكستاني منع الرجل من الزواج بأخرى وتعدد الزوجات، إلا بعد حصوله على إذن زوجته الأولى، حيث يسري القانون على رجال الدين.