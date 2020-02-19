رجل يضرب زوجته حتى الموت لرفضها زواجه بأخرى
اعتدى رجل على زوجته بالضرب حتى الموت بمساعدة شقيقه في باكستان.
ويأتي ذلك بعدما رفضت كتابة موافقة بخط يدها لزواجه من امرأة أخرى، الأمر الذي دفعها لقتلها ثم نقلاها إلى المستشفى وهي جثة هامدة، ولاذا بالفرار.
وكان الدستور الباكستاني منع الرجل من الزواج بأخرى وتعدد الزوجات، إلا بعد حصوله على إذن زوجته الأولى، حيث يسري القانون على رجال الدين.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93985 ] نشر منذ 54 دقيقة
احجزا لكما مكان في مزبن الجاني لوقت مايحين ضرب رقبتيكما معاً ..
هادي جبران الهاجري[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 16 دقيقة
طيب تزوج مسيار وانتهى الموضوع
alfahd42[ عدد التعليقات: 23819 ] نشر منذ 7 دقائق
هم مخطئين لا شك في ذالك ولاكن بعد لا ننسى السبب الرئيسي وهو طلب ورقة الموافقة واللتي ما انزل الله بها من سلطان