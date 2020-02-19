نتائج فحوصات ركبة عبدالله عطيف

نواف السالم(صدى):

أجرى نجم نادي الهلال عبدالله عطيف مزيدًا من الفحوصات الطبية، اليوم الأربعاء، لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وقال عضو شرف الهلال فهد العبداللطيف “أبو لطيفة”، عبر حسابه الخاص “أجرى عبدالله عطيف كشفًا آخر اليوم ومازال الورم لم يعط القرار النهائي حول سلامة الرباط ١٠٠٪”.

وأضاف: “ولكن تبيّن وجود قطع بالغضروف وهذا ليس بمقلق، ولكن الأهم هو تحديد سلامة الرباط بالكامل، وتم إرسال تقرير أمس واليوم إلى مركز مختص بمثل هذه الإصابات لكي يتم إعطاء قرار نهائي بتشخيص إصابة اللاعب”.