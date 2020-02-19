ضبط متعهد رمى دجاجا نافقا في مخطط سكني بالأسياح 

القصيم(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة الأسياح من ضبط مقاول متعهد بنقل الدواجن، لإلقائه دواجن نافقة شرق المخطط السكني بمركز الخصيبة.

وتفصيلا، رمى المتعهد التابع لإحدى شركات الدواجن بالأسياح، 4 سيارات مليئة بالدواجن النافقة في مخطط سكني في الجهة الشرقية؛ مما أغضب الأهالي.

وعلي الفور، باشرت الجهات المختصة الواقعة، حتي أطاحت بالمتعهد لإزالة الدواجن النافقة من الموقع، كما تم تعقيم الموقع عن طريق فرع وزارة الزراعة بالمنطقة.