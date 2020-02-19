شاهد.. لحظة اقتحام كلب لملعب مباراة وخطف الكرة من اللاعبين

وكالات(صدى):

شهد الدوري التركي في الدرجة الثانية، واقعة طريفة؛ لاقتحام كلب لملعب مباراة جمعت فريقي فاتح كاراجومروك وجيرسونسبور.

وأظهر الفيديو الكلب وهو يخطف الكرة من اللاعبين، فيما كان أحد اللاعبين يستعد لتنفيذ مخالفة.

واحتوز الكلب على الكرة وظل يلعب بها؛ مما أدى إلى إيقاف مجريات اللقاء حتى خروجه من أرضية الملعب.

و اضطر أحد اللاعبين إلى تشتيت انتباهه بكرة أخرى، ولكنه دخل مرة ثانية لأرض الملعب رافضًا استكمال اللقاء.