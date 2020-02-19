شاهد .. صحفي صيني يتغزل في «بؤرة فيروس كورونا» باللغة العربية الفصحى

وكالات(صدى):

قام صحفي صيني بألقاء أبيات من الشعر تتغزل في مدينة ووهان الصينية التى شهدت الظهور الأول لفيروس كورونا الجديد بها.

وبالرغم من أن الصحفي، لي غانغ، صيني الجنسية، إلا أنه تحدث اللغة العربية بطلاقة حينما ألقى قصيدة ووهان الحبيبة، والتى تضمنت أبياتها:

قــلـبـي عـلـيـكِ أيـــا حـبـيـبةُ يـخـفـقُ

و يــكـادُ مــن هــولِ الـفـجيعةِ يـنـطقُ

هـــل كـــانَ ذنــبـي يـــا مـلـيحةُ أنَّـنـي

بـهواكِ ذبــتُ و فـي عـيـونكِ أغــرقُ..؟؟

و اخـتارَ وصـلكِ في البلاءِ ، .. مُصدَّقُ

إنَّ الذي مثلي و مثلكِ في الهوي

عــهـدٌ أكــيـدٌ فـــي الــوفـاءِ و مــوثـقُ

و أرى عـيـونكِ فــي الـدمـوعِ غـمامةً

فـــي كـــلِّ وقــتٍ مــن أســاكِ تُـرقـرقُ

تـبـكينَ مــن مـاتوا عـليكِ و قـد مـضوا

فــــي كـــلِّ أنــحـاءِ الــبـلادِ سـيـشـرقُ

يذكر أن القصيدة كتبها شاعر يمني مقيم في ووهان، وهو الشاعر إبراهيم عبدالرحمن .