«المطلق»: يؤجر الزوج على إخفاء زواجة الثاني عن زوجته الأولى

علي القحطاني(صدى):

قال الشيخ عبدالله المطلق؛عضو هيئة كبار العلماء، إنه من المستحب عدم إعلام الزوج لزوجته بزواجه من امرأة ثانية، لافتًا إلى أن إخبارها لا يعتبر من شروط صحة النكاح.

وأضاف ردا على استفسار من أحد المتصلين عبر أثير إذاعة القرآن الكريم إنه يستحب إخفاء خبر الزواج بزوجة ثانية عن الزوجة الأولى في حالة واحدة وهي إن كان الأمر سيسبب لها أذًى أو ضررًا نفسيًا.

وتابع الشيخ المطلق أن بعض النساء يشعرن بالأذى أو الضرر من زواج أزواجهن، وفي هذه الحالة يستحب عدم إخبارها.

ولفت إلى أن الزوج يؤجر إذا كان الهدف من عدم إخبارها منع الضرر عنها.