الدوسري إلى المرتبة الثانية عشر بأمانة منطقة الرياض

سعيد العجل(صدى):

أصدر صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف قرارًا بترقية الدكتور فلاح بن عبدالله الدوسري وكيل الأمانة المساعد للخدمات إلى المرتبة الثانية عشر.

وأعرب “الدوسري ”، عن شكره وتقديره لسمو الأمين على هذه الثقة، و على ما يبذله من جهود في سبيل دعم كافة منسوبي أمانة منطقة الرياض وتحفيزهم، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على أداء الواجب على أكمل وجه.