بالصور.. مميزات خيالية ل GMC سييرا دينالي 2020

واشنطن(صدى):

ينتظر عشاق السيارات طرح GMC سييرا دينالي 2020 بعدما عدلتها هينيسي لتصبح بقوة هائلة من سيارات الركاب الأمريكية المزودة بمحرك V8.

وأطلقت هينيسي اسم Goliath 700 وهي سيارة بيك آب أمريكية قوية ذات تصميم قوي وقوة كبيرة تبلغ 700 حصان، وGMC سييرا 1500، التي تستمد قوتها من أحدث إصدارات جنرال موتورز من محرك V8 6.2L EcoTec3.

وحصلت سيارة هينيسي Goliath 700 علي العديد من التعديلات، حيث حصلت البيك آب على قائمة كاملة من التعديلات التي تتضمن نظاماً هوائياً عالي التدفق مع نظام تبريد داخلي عالي التدفق، ونظام عادم غير قابل للصدأ وجنوط مطلية بالكروم، وعمود كامات مخصص، ومساند رأس مطرزة بشعار هينيسي، وواجهة خارجية فريدة، ولوحات متسلسلة ولوحات محرك أيضاً.



وتميز المستوى الأول بمصدات Goliath أمامية وخلفية، وجنوط هينيسي مقاس 20 بوصة بإطارات تويو مقاس 35 بوصة، وخمس مصابيح LED مساعدة أمامية، وزيادة ارتفاع السيارة ـ 10 سنتيمترات، أما المستوى الثاني، فيستخدم إطارات تويو الأكبر مقاس 37 بوصة مع ارتفاع عن الأرض بزيادة قدرها 15 سم، ومكابح أمامية بريمبو بستة مكابس، وغطاء صندوق خلفي قابل للسحب، ومقصورة داخلية جلدية بالكامل.