السفارة في النمسا: قانون حظر تغطية الوجه مطبق في جميع أنحاء البلاد

الرياض(صدى):

أوضحت سفارة المملكة في فيينا، عدداً من القوانين التي يجب مراعاتها عند زيارة جمهورية النمسا، بالإضافة إلى معلومات التواصل.

وتضمنت التنبيهات، أنه يلزم التأكد وعدم الخلط بين صلاحية الدخول ومدة الإقامة وعدد السفرات المسموح بها في تأشيرة الشنغن، وعند الحصول على التأشيرة من إحدي دول الشنغن يفترض أن تكون الفترة الأطول للإقامة في هذه الدولة، كما قد تقوم السلطات المختصة لأي من دول الشنغن عند الدخول لها كمحطة أولى بطلب أوراق حجوزات السفر.

وأوضحت أنه يجب عند قيادة السيارة أن تحمل الرخصتين السعودية والدولية وأن تكونا ساريتا الملاحية، مشددة على أن قانون حظر تغطية الوجه مطبق في عموم النمسا، ويترتب على مخالف القانون دفع غرامة فورية، كما يحق للسلطات المختصة طلب نزع غطاء الوجه.