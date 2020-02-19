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نيمار يقلب الطاولة علي سان جرمان بعد حرمانه من اللعب لمدة 4 مباريات

نيمار يقلب الطاولة علي سان جرمان بعد حرمانه من اللعب لمدة 4 مباريات
وكالات(صدى):

قلب النجم البرازيلي نيمار، الطاولة علي ناديه باريس سان جرمان، بعد حرمانه من اللعب لمدة 4 مباريات.

وهاجم نيمار ناديه لعدم منحه الفرصة لخوض المزيد من المباريات قبل لقاء دورتموند، قائلا:”من الصعب عدم خوض 4 مباريات تواليا. للأسف، لم يكن قراري، كان خيار النادي، الأطباء، ولم يعجبني هذا الأمر”.

وأشار نيمار: “تحدثنا بهذا الشأن طويلا لأنني كنت أريد اللعب، كنت في حالة جيدة، لكن النادي كان متخوفا وفي النهاية أنا الذي عانيت”.

وتابع نيمار: “كانت مباراة صعبة لكن يتعين علينا القيام بواجبنا في مباراة العودة. اللعب على أرضنا أفضل شيء في العالم، أمامنا 90 دقيقة لتحقيق شيء ما”.


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