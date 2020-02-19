العائلة المالكة تضع هاري وميغان في مأزق من جديد

لندن(صدى):

تواصل العائلة المالكة اتخاذ قرارات جديدة بشأن تخلي الأمير هاري وميغان عن واجبتهما الملكية بشكل مفاجيء.

وتدرس العائلة المالكة حاليا ، مع الأمير هاري وزوجته ميغان، منع استخدامهما كلمة “ملكي” في علامتهما التجارية؛ حيث يستخدم هاري وميغان علامة “ساسكس رويال” بكثرة.

واتفق هاري، حفيد الملكة إليزابيث، وزوجته ميغان، دوقة ساسكس، مع الملكة الشهر الماضي على أنهما لن يواصلا عملهما كفردين في العائلة المالكة، بعد إعلانهما المفاجئ عن رغبتها في السعي “لدور تقدمي جديد” يأملان تمويل نفسيهما من خلاله.

ويحمل الموقع الإلكتروني الخاصة بهاري وميغان الاسم نفسه، كما يستخدمانه في علامتهما التجارية ومؤسستهما للاستخدام في الكتب والأدوات المكتبة والملابس مثل أثواب النوم والجوارب والحملات الخيرية وأدوات التدريب والرياضة والرعاية الاجتماعية.