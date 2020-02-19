محمد رمضان يرد على قرار منعه من الغناء : «أنا في حرب»

القاهرة(صدى):

أصدر الممثل محمد رمضان بیاناً الیوم على صفحته في فیسبوك، رد فیه على «قرار إیقافه، قائلاً: «لأني ابنكم ومن الطبقة المتوسطة أتعرض لحرب”.

وأضاف : «جمھوري وأھلي وناسي، أنتم السبب في كل حاجة حلوة في حیاتي، ومشاركتي لكم في تفاصیل حیاتي لأني بعتبركم عیلتي، زي ما ّ بعرف أمي إني اشتریت حاجة بحبھا، بعرفكم لأن أنتم شاركتوني في صنع كل حاجة حلوة في حیاتي».

وتابع: «وبسببكم برضه بتحارب ھذه الحرب الممنھجة من معظم الاتجاھات.. والسبب ھو أنه لا یجوز لواحد من الطبقة البسیطة یوصل لھذا النجاح والجماھیریة».

وأستكمل رمضان، حول أزمته مع الطیار المصري الذي تعرض للفصل بسبب دخول رمضان قمرة القیادة وتصویر مقطع فیدیو لھ: «مش طبیعي إن أي حد یغلط یتم إیقافھ مدى الحیاة، العقوبة على الطیار كانت فعلاً قاسیة، والدلیل أن كل الطیارین الذین سمحوا بالتصویر لمعظم النجوم ونزلت (صورھم) على السوشیال میدیا، لم یتم إیقافھم أسبوع واحد حتى”.