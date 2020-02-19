عامل يسرق ساعات بـ 8 ملايين ويلقيها في القمامة

دبي(صدى):

ألقت شرطة دبي القبض على موظف آسيوي استغل عمله بمتجر للساعات والمجوهرات لسرقة 86 ساعة ثمينة بقيمة 8 ملايين و375 ألف درهم.

وتعود الواقعة عندما فوجئ مالك المتجر بموظف لديه يخبره بأنه عثر على ساعة كارتيير نصف ذهب ونصفها استيل تزيد قيمتها على 30 ألف درهم في سلة قمامة داخل المحل.

وراجع مالك المتجر كاميرات المراقبة، فشوهد المتهم وهو يسرق الساعة ويضعها في علبة ويرميها في سلة القمامة، لإخراجها خارج المحل.

وأقر المتهم بأنه كان يعتزم سرقة الساعة كونه في حاجة إلى المال، بالإضافة إلي سرقة عدد من الساعات منها ساعة ماركة جيرارد بلقوس، قيمتها 250 ألف درهم والثانية ماركة يوليوس ناردين قيمتها 270 ألف درهم وباعهما لشخص باكستاني مقابل 10 آلاف درهم فقط للساعة الواحد.