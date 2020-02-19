الأهالي يتسألون عن مصير طريق «الخفجي- أبو حدرية» المتعثر منذ 6 سنوات (فيديو)

الدمام(صدى):

عبر أهالي الخفجي عن غضبهم على خلفية استمرار طريق «الخفجي- أبو حدرية» في حصاد الأرواح على مدار أكثر من عامين.

وكانت وزارة النقل في عام 1435 هـ وقعت اتفاقية؛ لتطوير وتوسعة الطريق، إلا أن تنفيذ المشروع لم ينتهي بعد على مدار 5 وزراء سابقين.

ويعاني الطريق من الحفر والتشققات التي تتسبب في حوادث مروعة تسفر عن سقوط قتلى ومصابين؛ حيث بلغ عدد الحوادث على الطريق 1670 حادث في عام واحد فقط.

وتكلف المشروع المتعثر منذ 5 سنوات 60 مليون ريال ، مما دفع الأهالي للتساؤل عن مصير الطريق الذي يحصد الأرواح بشكل متواصل وسط صمت المسؤولين.