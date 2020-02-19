شاهد ظهور سفينة أشباح رغم عدم وجود أي شخص على متنها

دبلن(صدى):

ظهرت «سفينة أشباح» قبالة سواحل إيرلندا، بعدما قطعت آلاف الكيلومترات، رغم عدم وجود أي شخص على متنها.

وبلغ طولها 77 متراً والتي بنيت عام 1976، وكانت تحمل علم تنزانيا قد جرفتها على ما يبدو العاصفة «دينيس»، وذلك في ظاهرة فريدة نسبة تكرارها واحد من مليون، كما يقول أحد الخبراء الإيرلنديين.

وجنحت السفينة بعد أن قامت قوات خفر السواحل الأمريكية بإنقاذ طاقمها المؤلف من 10 بحارة، على بعد 1300 ميل جنوب شرق برمودا في أكتوبر 2018.

ويذكر أن السفينة وقتها كانت في رحلة عمل من هايتي إلى اليونان، قبل أن تعلق وسط المحيط نتيجة عطل أصابها.

وقال قائد عملية الإنقاذ وقتها، ترافيس إيمج: «سافرنا لأكثر من 1300 ميل بحري لمساعدة طاقم السفنية قبل أن يصل إليها الإعصار».