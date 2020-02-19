سمو أمير الرياض يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم, معالي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة محمد شريف, والوفد المرافق لها.

ورحب سموه في بداية الاستقبال بميمونة, متمنياً لها طيب الإقامة في المملكة.

كما جرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات المشتركة وسبل تعزيز التعاون القائم.

وفي نهاية الاستقبال قدمت ميمونة محمد شريف نسخة من تقرير الرؤية العمرانية الشاملة لمدينة الرياض الصادر من برنامج مستقبل المدن السعودية.