استمرار الأتربة والرياح على الرياض وحائل
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرًا من حالة الطقس على الرياض وحائل.
وأوضحت أن الرياض تشهد استمرار الأتربة المثارة والأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، وذلك حتى الثالثة فجر غد الخميس.
وأفادت بأن حائل تشهد استمرار في الرياح النشطة والسحب الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، وذلك حتى الثالثة فجر يوم غد.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93966 ] نشر منذ 43 دقيقة
الله يستر على الاجواد في كل مكان ..
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46406 ] نشر منذ 32 دقيقة
الله يرحمنا برحمته الواسعة