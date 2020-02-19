استمرار الأتربة والرياح على الرياض وحائل

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرًا من حالة الطقس على الرياض وحائل.

وأوضحت أن الرياض تشهد استمرار الأتربة المثارة والأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، وذلك حتى الثالثة فجر غد الخميس.

وأفادت بأن حائل تشهد استمرار في الرياح النشطة والسحب الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، وذلك حتى الثالثة فجر يوم غد.