الشباب يشجع جماهيره لحضور المباراة بـ«فيلا فاخرة»

نواف السالم(صدى):

شجع نادي الشباب جماهير لحضور مباراة الأبيض المقبلة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم غد الخميس أمام ضمك، ضمن مواجهات الجولة الـ19 وذلك في ملعب الأمير خالد بن سلطان بالعاصمة الرياض.

وكشف الشباب وبالشراكة مع أحد رعاته هذا الموسم، دخول كل مشجع يحضر اللقاء لسحب على «فيلا فاخرة»، إضافة إلى عدد من الجوائز الأخرى منها عينية، وأيضاً نقدية.

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يحفز فيها الشباب جماهيره بالجوائز الكبرى، حيث سبق أن حدث ذلك في عدد من مبارياته هذا الموسم، والتي أقيم جزء منها على ملعبه في مقر النادي.